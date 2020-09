NINA MARTINA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ POKAZALA FOTKE IZ SVOJE ‘NAJDEBLJE FAZE’: ‘Skoro sam pala u nesvijest od šoka’

View this post on Instagram

Jako puno vas zanima kako je izgledala moja najdeblja faza još prije show-a, neki nisu niti vjerovali da sam imala 150 kg, pa evo…odlučila sam podijeliti fotke iz svoje najdeblje faze koje još niste vidjeli…lijeve fotke su uslikane prije skoro 10 godina kad sam imala 18 godina i 150 kg, a desne fotke su danas odnosno kroz zadnjih godinu dana na kojima imam 87 kg. Naišla sam na ove fotke slučajno nekidan na starom laptopu i iako sam svjesna da sam to nekada davno bila ja, svejedno sam skoro pala u nesvijest od šoka da sam to actually nekad davno bila ja. Koliko me samo ta kilaža ograničavala, koliko me obilježavala, ma nevjerojatno, uzela mi je veliki dio tinejdžerskih i studentskih dana, ali neka. Jako puno toga sam naučila, prošla, stekla sam veliko životno iskustvo i danas sam zahvalna na svemu jer sam danas ovdje gdje jesam, idem naprijed i samouvjereno radim na sebi ☺️💪🏻🙏🏻 Sve se može kad se hoće i kad se odluči, ali pravi oblik motivacije i podrške te razumijevanje su jako bitan dio ovakve transformacije i puta i zato sam presretna što se otvara @m2workout jer sam apsolutno 100% uvjerena da će @mario_mandic86 kao trener dati sve od sebe da i vi uspijete ostvariti fenomenalne rezultate i promijenite svoj život na bolje. Boutique program mršavljenja je jedinstven program mršavljenja u Hrvatskoj, osmišljen je pažljivo i sadržava sve kako biste uspjeli ostvariti svoj cilj. Osmišljen je iskreno i sa željom da vi koji borite borbu sa kilogramima uspijete smršaviti sigurno i kvalitetno u ugodnom okruženju i sa personaliziranim pristupom, a @mario_mandic86 pristup je sasvim drugačiji jer je i on sve prošao na svojoj koži i emotivno je vezan za cijeli taj program i znam da će vas voditi kroz cijeli program čvrsto, sa puno podrške i ljubavi. Vjerujte u sebe, uložite u svoje zdravlje, u kvalitetan i sretan život. 21.9. počinje program, prijavite se i razvalite! 🙌🏻 Bit ćete si zahvalni do kraja vašeg života! 💪🏻💪🏻💪🏻 Voljeti sebe, svoje tijelo, disati punim plućima i samouvjereno hodati kroz život je NEPROCJENJIV poklon! Vjeruj mi! Presretna sam! 🙏🏻 Pokloni si taj poklon i izbori se za sebe u Boutique programu mršavljenja koji traje 3 mjeseca 💪🏻⬛️🟧