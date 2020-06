NINA MARTINA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ ATRAKTIVNIM SELFIJEM FANOVE OBORILA S NOGU: ‘Ti si nam inspiracija i nada’

Nina Martina u show je ušla sa 124 kilograma, a izašla s 84 kilograma, no, tu nije stala

Lijepa Nina Martina Korbar, kandidatkinja treće sezone “Života na vagi” napokon uživa u druženjima s prijateljima.

NINA MARTINA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ POKAZALA KAKO IZGLEDA U BADIĆU: ‘Prekrasna si ovako prirodna’

Da je puna pozitive i sreće dokazuje i njezin status na Instagramu: “Život je ljubav koju osjećamo i sreća kojom zračimo, zahvalnost koju njegujemo i poniznost koju prihvaćamo”, napisala je.

Uz to je objavila i fotografiju na kojoj se ističe njezin osmijeh od uha do uha, a koja je snimljena tijekom druženja s prijateljima u jednom zagrebačkom restoranu. “Iskren osmijeh sve govori”, napisao joj je Mario Mandić, jedan od kandidata “Života na vagi” koji je bio s Ninom u istoj sezoni.

“Samo naprijed meni ste inspiracija i nada da ću i ja uspjeti skinuti koji kilogram! Hvala na osmjehu i pozitivnom stavu!”, “Djevojka je jako smršavila i super nastavila da održava svoju idealnu težinu i to što ona zrači pozitivnom energijom je još jedan plus poen na to sve…Treba nam biti inspiracija i poticaj svima koji žele da se promjene…”, komentirali su njezini fanovi.

NINA MARTINA IZVELA POZNATU PJESMU I PRATITELJE OSTAVILA BEZ RIJEČI: ‘Predivno, imaš ljepši glas od pola estrade’

Podsjetimo, Nina Martina u show je ušla sa 124 kilograma, a izašla s 84 kilograma. No, tu nije stala, nastavila je naporno vježbati, jesti zdravo i pridržavati se svih korisnih savjeta koje je dobila od trenera “Života na vagi” – kako bi došla do svog cilja, a to je da dođe do težine od 63 kilograma.