Nina Kraljić (28) danima je prije izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije držala prvo mjesto na kladionicama. Na kraju je završila druga, što nije toliko daleko od predviđenih rezultata, ali ipak, nije pobijedila. U infarktnoj završnici porazila ju je 22-godišnja Albina Grčić.

View this post on Instagram

Ninu, koja je očito bila uvjerena da će ponovno dobiti priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, rezultat je jako pogodio te je u jednom trenutku čak i zaplakala pred kamerama. Na društvenim mrežama ubrzo je počela pisati kako su joj ljudi javljali da se za nju uopće nije moglo glasati, sugerirajući kako je natjecanje zapravo bilo namješteno.

View this post on Instagram

Kraljić, koja se profilirala kao izvođačica etno glazbe, osobito su zaboljeli negativni komentari ekipe koja smatra da njezina pjesma “Rijeka” nije bila ništa posebno te da je bilo boljih nastupa od njezinog. Na Facebooku se obračunala s neistomišljenicima.

NINA KRALJIĆ PLAKALA POSLIJE DORE: ‘Ne uzrujavajte se, sve znamo. Mene je jako teško pobijediti, ako kužite na što mislim…’

“Objektivno nisi bila najbolja večeras. I usput, nije lakše pobijediti na Eurosongu nego na Dori, pa bila si na Eurosongu i nije baš prošlo…”, poručio je Nini jedan pratitelj, a ona mu nije ostala dužna, već mu je odgovorila poduljim obraćanjem.

“Slažem se. ToMa, Mia i Bernarda su bili bolji. Ali nebitno to. Ne radi se o pobjedi jer smo vrlo brzo ionako znali poziciju u kojoj ćemo biti, što sve govori o natjecanju. Fulana poanta. A pliz mi ne spominji Eurosong 2016., gdje sam nas dovela bez para i podrške u finale nakon sedam godina, dok Franka nije prošla, a nju se gleda kao uspjeh (reference radi samo)”, započela je Kraljić.

Istaknula je i kako su je, kada je ona pjevala na engleskome jeziku, prozivali da nije dovoljno “Hrvatica”, a sada smo se, kao, modernizirali. Nakon toga nastavila je sipati žuč prema “hejteru” na Facebooku.

VUCO BIJESAN NAKON BRIGITINA DEBAKLA NA DORI: ‘Bio je to očiti bojkot moje kćeri, ali čekajte da ona snimi spot u inozemstvu…’

View this post on Instagram

“Bolje šuti i pokaži respect ili idi. Pliz. Ne vrijeđaj nešto o čemu ne znaš ništa i o čemu se ne govori jer smo konstantno u cenzuri gdje se uvijek očekuje ‘divno je, krasno je sve, čestitke svima, zvuk savršen, ma predivna večer’. Ej. Nisam došla ovdje prodavati maglu. Kome to ne paše, sve okej. Nema potrebe da nastavimo komunikaciju niti da pratiš”, zaključila je Kraljić.

View this post on Instagram

Njezine reakcije preplavile su Twitter, a osim domaćih gledatelja, komentiraju je i strani obožavatelji Eurosonga. Mnogi pišu da Nina poraz prihvaća kao Donald Trump, a dijele se i njezine fotografije “cuganja” u zakulisju i tipkanja po mobitelu.

me every day since the 20th of march, 2020 #dora2021 pic.twitter.com/PYzGq5ffaq

“Jbt, izgubila na Dori i ponaša se kao Trump kad izgubi izbore. Još samo da joj Instagram ukine profil zbog širenja fake news”, “Sad će Nina u stilu Donalda Trumpa nahuškati svoje bijesne fanove na desant na Prisavlje”, “Nina Kraljić stvara novu Eurodramu. Rijeka je bila predivna pjesma, ali zašto ne može prihvatiti je*ene rezultate?!”, samo su neki od komentara na Twitteru.

Nina Kraljic creating a new EuroDrama! Rijeka was amazing imo. however, why can’t she accept the fucking results 🤦🏻‍♀️

— MAKE SOME ШУМ 🇺🇦🇫🇷 (@ao06_21) February 13, 2021