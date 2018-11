NINA IZ ŽIVOTA NA VAGI SE POHVALILA NOVOM LINIJOM: U vrućim hlačicama oduševila pratitelje

View this post on Instagram

Od svoje najvise kilaže sam smršavila 66 kilograma. Najbitnija je pravilna prehrana, a nekon nje, redoviti treninzi. Nakon toliko puno izgubljenih kilograma svi imamo dosta veliki problem sa kožom, ali sa tim problemom se uspješno bori Med Contour. Taj fenomenalan aparat ne samo da pomaže u zatezanju kože nego i uklanja celulit i pomaže vam smanjiti obujam na kritičnim područjima na koje je treningom jako teško djelovati ( kao npr. koljeno ). U @centar_venus sam redovito odlazila na tretmane nakon izlaska iz showa i mogu vam reći da se stvarno vidi velika razlika od prije…definitivno ću nastaviti sa Med Contourom 😃 Toplo preporučam svima da ih posjetite, pogledate koje sve ponude i tretmane nudi @centar_venus 💆🏼‍♀️🧖🏼‍♀️💅🏻 Sigurno ćete biti zadovoljni kao i ja 😊 PS- curke u salonu su preljubazne 😉