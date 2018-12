NINA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ OBARA U USKIM TAJICAMA: Samouvjereno izbacila nogu i pokazala novu, seksi figuru

View this post on Instagram

Aco moj dragi, apsolutno si izdominirao i zaslužio ovu pobjedu! Kapa do poda! 💪🏻Presretna sam zbog tebe! Bravooooo! 💙💙💙💙💙🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🏆🏆🏆🏆🏆 YOU DID IT! 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻🥇🥇🥇🥇🥇 #zivotnavagi #pobjednik #thebiggestloser