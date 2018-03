NINA ERAK SVRTAN O RAZVODU NAKON 28 GODINA BRAKA: ‘Sve me to jako pogodilo, kao da me netko bacio iz aviona’

Glumica i ravnatelj Gavelle bili su 28 godina u braku. Glumica kaže da ju je razvod pogodio, no sada vodi život posvećeniji sebi.

Nina Erak Svrtan je otkrila kako je razvod nakon 28 godina braka utjecao na nju. Naime, glumica i njen bivši suprug, ravnatelj kazališta Gavella Boris Svrtan, 2016. godine odlučili us poći svatko svojim putem.

“Naučila sam da ništa nije vječno. Čovjek se opusti i mislim da sam ja bila takva. Mislila sam da ćemo biti zajedno cijeli život jer smo prekoračili 25 godina braka… ali nismo”, kazala je glumica za prilog Večernjeg lista, TV Ekran.





Dodala je da je suprug nije zamijenio mlađom ženom, već da je njihova ljubav presušila. Razvod je najviše, kaže, pogodio njihovu kćer Petru, koja se također bavi glumom.

“Nažalost, odustali smo jedno od drugoga, nisam mislila da će se to ikada dogoditi. Prešla sam preko tih njegovih ljubavi i sve je to više pogodilo Petru nego mene, ali i ona je sada bolje”, rekla je, te dodala: “U jednom trenutku sve me to jako pogodilo, kao da me netko bacio iz aviona, ali dočekala sam se na noge. Sve mačke imaju devet života, pa tako i ja”.

Glumica se nakon bračnog brodoloma posvetila hobijima koje je zapostavila tijekom godina pa se tako druži s prijateljima te odlazi na izložbe i koncerte.