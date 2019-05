NINA BADRIĆ POZIRALA POPUT DIVE IZ ZLATNOG DOBA HOLLYWOODA: ‘Što si starija, to si ljepša’

‘Ove izopačene pjevačice mogu samo biti ljubomorne’, jedan je od komentara Ninine obožavateljice

Naša popularna pjevačica Nina Bardić često objavljuje fotografije na Instagramu. Danas je svoje pratitelje počastila fotografijom u retro stilu “odjevena” samo u glomazne naušnice i zaogrnuta bijelom plahtom.

Četrdesetšestogodišnja pjevačica na fotografiji izgleda barem upola mlađe te pozira u maniri dive iz zlatnog doba Hollywooda.

“Što ima kod vas?”, upitala je Nina svoje pratitelje.

“Ti si blagodat prirode”, “Što si starija, to si ljepša”, “Jako lijepa i zgodna žena”, “Nema ništa, Nina. You are so hot”, “Najženstvenija javna ličnost”, “Jedna jedina, the best”, “Kada je netko lijep, lijep je, ali fakat!!!! Ove izopačene pjevačice mogu samo biti ljubomorne”, “Divna ženo”, samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.