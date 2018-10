NINA BADRIĆ PONOVNO SOLIRA: Nakon godinu dana veze vratila zaručnički prsten poduzetniku iz Livna

Pjevačica više nije u vezi s poduzetnikom s kojim je viđana posljednjih godinu dana

Obožavatelji Nine Badrić su se razveselili kada su čuli da je njihova omiljena pjevačica (45) pronašla ljubav i sreću s poduzetnikom iz Livna Tinom Bralom, no njihovoj je ljubavi došao kraj. Bralo (51) je još ljetos pratio Ninu po nastupima na Jadranu, no pjevačica se prošlog tjedna na koncertu u Lisinskom pojavila bez njega, zbog čega se odmah počelo šuškati da su prekinuli.

Badrić je ubrzo potvrdila za Gloriju da je skinula zaručnički prsten koji joj je bivši dao tijekom putovanja na Maldive. Riječ je o prstenu od bijelog zlata s dijamantom.

