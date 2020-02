NINA BADRIĆ OTVORILA DUŠU: “Opet bih se udala. Ne želim svakog, želim cara kao što sam ja!’

Nina tvrdi kako je nepravda i ljudska glupost uvijek rastuže te da još uvijek vjeruje u ljubav

Nina Badrić će 7. ožujka održati koncert u zagrebačkoj Areni. Kako teku pripreme za taj spektakl te neke vrlo intimne stvari o sebi otkrila je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

“Već sam neko vrijeme u velikim pripremama i zaista sam jako uzbuđena zbog onoga što nas čeka u Areni Zagreb. Pripremili smo puno iznenađenja i jedno veliko slavlje. Zaista sam emotivna oko tog nastupa i veselim se što ćemo se okupiti u velikom broju”, kazala je.

NINA BADRIĆ IMA DVOJNICU? Jedna fotografija na njezinom Instagramu izazvala je lavinu komentara

Nina na Hvaru ima vikendicu te je velika obožavateljica dalmatinske kuhinje.

“Kada je hrana u pitanju, ljudi bi pomislili da sam prava Dalmatinka. Jako mi odgovara mediteranska prehrana, riba, pršut, maslinovo ulje, suhe smokve i ostalo voće, kao i crno vino. Poznajem puno kontinentalaca kao što sam i sama, koji obožavaju mirise i okuse Dalmacije”.

U životu se vodi za emocijama

Badrić kaže kako nije previše opterećena zdravim režimom prehrane.

“Pazim koliko mogu, ali nisam opterećena time. Čovjek si nekada treba priuštiti sitni grijeh, a onda to lijepo plati u teretani. Ne valja pretjerivati ni u čemu, no shvatila sam da me svaka večera poslije sedam navečer skupo košta, tako da se trudim preskočiti sve”.

Nina se, kaže, u životu povodi za emocijama.

“Voljela bih da me je razum uvijek vodio, ali često su emocije bile jače. I često su zlonamjerni ljudi koristili moju naivnost i poštenje. Život i takva loša iskustva itekako su me promijenila. I Bogu hvala da je tako! Zahvalna sam na svakoj prijevari, laži, nepravdi ili ucjeni jer me je to naučilo da ne nosim bisere pred svinje i da dobro pazim kome poklanjam svoje povjerenje. No, vjerujem da nam se sve u životu vraća kad se najmanje nadamo. Dobro za dobro, zlo za zlo. Iznad svega vjerujem u onaj Božji sud i neku višu pravdu, koja, kako kaže TBF – kazni svakoga gada”.

Vjeruje u ljubav

Nepravda i ljudska glupost uvijek ju rastuže.

“Ljudska glupost, nepravda života i pokvarenost uvijek me rastuže. A iz takta me izbaci kada sam nemoćna ako ne mogu pomoći nekome kome je potrebna pomoć”, rekla je.

Nina tvrdi kako vjeruje u ljubav.

FOTKA VRIJEDNA 10.000 LAJKOVA: Nina Badrić prošetala u kombinezonu s ubojitim dekolteom, fanovi zanijemili

“Naravno da vjerujem. Pa ne događa se ljubav svake dvije godine u životu čovjeka, već se samo jednom dogodi ono pravo, a to je itekako vrijedno čekanja. Ne sjećam se kad sam se zadnji put zaljubila.

Mislim da je to bilo u prošlom desetljeću i malo mi fali taj osjećaj kad znate da vam zbog nekoga klecaju koljena. Ima jedna izreka koja me uvijek nasmije: Ne želim svakog, želim cara kao što sam ja!”, kazala je te je istaknula kako bi se opet udala kada bi bila ludo zaljubljena i našla muškarca za kojeg vjeruje da je onaj pravi.