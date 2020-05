NINA BADRIĆ OTVORILA DUŠU NA INSTAGRAMU: U emotivnoj objavi otkrila što joj sve nedostaje i dirnula fanove

View this post on Instagram

Fali mi pozornica falite mi vi moja publika fale mi nasi koncerti i nasi momenti. Fale mi muzicari tonci sva ona ekipa koju mozda ne vidite nikada na pozornici.Fale mi cak i sminkanje koje traje satima i frizura koja “jos malo pa je savrsena.” Fali mi studio putovanja cak i snimanje spotova koje najmanje volim😊 Fali mi muziciranje i nase konstruktivne svadje i uzbudjenje kada novu pjesmu predstavljam publici… Objavite i vi fotke sa nastupa i tagirajte neke drage ljude i podrzite industriju zabave jer glazba je najmocniji zacin Svijetu. Ja izazivam @vanna_music @tonicetinski @sasajokovic da naprave isto #ijasamglaspoduzetnika #showmustgoon ❤️