NINA BADRIĆ O TEŠKOJ SITUACIJI: ‘Nitko od nas ne radi već osam mjeseci. Kao da ti je život prerezan od trećeg mjeseca…’

Pjevačica je progovorila o problemima u glazbenoj industriji

Zbog epidemije koronavirusa mnogi glazbenici već više od pola godine nemaju posla, a mnogi od njih potražili su druge izvore prihoda. Da je situacija izuzetno teška, priznala je i Nina Badrić koja je o ovom problemu progovorila još prije nekoliko mjeseci.

“Sve na tu temu sam rekla prije par mjeseci i nisam baš naišla na razumijevanje, odnosno solidarnost, a najmanje odobravanje bilo čega, tako da više ne znam što bih rekla po tom pitanju. Situacija je zaista teška jer nitko do nas ne radi, evo sad već osam mjeseci. To je kao da ti je prerezan život od trećeg mjeseca”, rekla je Nina za IN Magazin.

Dodala je da su glazbenici jedina profesija koja je od početka u lockdownu, bez ikakve mogućnosti za rad. Pjevačica posljednjih mjeseci mir i snagu pronalazi u vjeri. “U nekakvim teškim trenutcima ljudi tu pronađu neku svoju nit, barem ja, lakše je u životu teške stvari dijeliti s nekim, a ne nositi ih sam. Vjera je za mene to”, kazala je.

“Bilo bi krajnje glupo, evo reći ću krajnje glupo, da smatramo da je ovo jedna velika šala. Ljudi od ovog virusa umiru, ljudi se razboljevaju. Poznajem osobno jako puno ljudi koji su preboljeli koronu. Sad je već prošlo dva ili tri mjeseca, par mojih prijatelja još uvijek ne može k sebi doći, ne može stati na noge, ne može izaći na sunce. Ne može funkcionirati kao prije”, izjavila je Nina.

