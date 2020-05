NINA BADRIĆ NAKON 8 GODINA OTVORENO PROGOVORILA O PROPALOM BRAKU: ‘Trebalo je mnogo hrabrosti da prekinem tu laž’

Iako je iza sebe ostavila jedan brak koji nije opstao, popularna pjevačica itekako vjeruje u pravu i ljubav za cijeli život

Ljubav na prvi pogled, izdaja, prijevara – samo su neki od motiva u prelijepim baladama Nine Badrić (47). I dok s osmijehom traga za svojom srodnom dušom, omiljena hrvatska pjevačica upravo u tim trenucima stvara najljepše hitove.

Nina je svojevremeno u iskrenom intervjuu za magazin Hello! otvoreno govorila o svom braku, koji nije opstao. Njezina 11-godišnja ljubavna veza sa šest godina mlađim suprugom, poduzetnikom Bernardom Krasnićem, doživjela je krah 2012. godine, kada su se službeno i razveli.

Pjevačica priznaje da joj je trebalo mnogo hrabrosti da okonča loš odnos koji su imali kao supružnici, ali da su danas u dobrim odnosima, o čemu svjedoči i to što joj je Bernard prvoj priopćio da je uplovio u novu romansu.

‘Trebalo je hrabrosti da raskinemo tu laž’

“Svaki razvod donosi bol. Žalite za sobom, a ne za onim što je trebalo biti. Treba proći vrijeme dok čovjek ne prežali sebe. Bernard i ja smo uvijek imali fer odnos, bilo je između nas mnogo ljubavi, ali i jako malo razumijevanja. Nismo mi bili ‘pjesma na prvu’, on je mene dugo osvajao, a ja sam u jednom trenutku popustila”, iskreno je rekla Nina za Hello! i dodala:

“Lagala bih kada bih rekla da nismo imali mnogo lijepih trenutaka, ali u jednom trenutku smo shvatili da oboje dugo patimo u lošem odnosu i trebalo nam je mnogo hrabrosti da raskinemo tu laž. Mnogi ljudi je žive, a da sami sebi ne dopuštaju priliku za sreću. To sebi ne bih oprostila.”

Danas točno zna što želi od partnera

Brak Nine Badrić nije opstao, ali prijateljstvo s bivšim suprugom jest.

“Razišli smo se civilizirano i danas nemam nikakav osjećaj prema njemu, osim osjećaja poštovanja prema naših 11 godina. Uvijek mi je govorio da sam najljepša žena koju poznaje, ali da mu je to sasvim sporedna stvar. I danas, kada se slučajno sretnemo, kaže: ‘Sretan sam što imam najbolju bivšu ženu na svijetu i pritom mislim na tvoju dušu, a ne na tvoju karijeru ili izgled.’

“Ne sjednemo na kavu, za to nema ni potrebe, ali drago mi je da sam bila prva osoba kojoj je rekao da ima novu ljubav u svom životu. Poželjela sam mu od srca sreću i želim mu zaista da uspije stvoriti bolji odnos nego što smo to imali mi”, kaže Nina i naglašava:

“Moj brak se raspao nakon 11 zajedničkih godina i to je trebalo preživjeti. Izašla sam iz svega mnogo jača i naučila sam voljeti sebe. Trebalo mi je mnogo vremena da nastavim dalje, jer je i moje rastajanje trajalo dugo. No, sada točno znam što želim od partnera. Nije mi više važan izgled, leptirići u trbuhu ili kemija koja traje na početku. Sada mi je važno da pored sebe imam muškarca koji ima stav, koji me pazi i čuva, razumije, koji je ostvaren u životu i, iznad svega, koji je kvalitetna osoba. Razumijevanje i povjerenje mi je na prvom mjestu u vezi i ne bih više pristala ni na što manje.”

Svim srcem priželjkuje vječnu ljubav

Iako je iza sebe ostavila jedan brak koji nije opstao, popularna pjevačica itekako vjeruje u pravu i ljubav za cijeli život. O tome da ponovno stane na “ludi kamen”, Nina Badrić svim srcem priželjkuje.

“Vjerujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživjela, nikakav susret koji bi mene promijenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživjeti. Ja se tomu radujem, pa makar i sa sedamdeset”, rekla je Nina.

Nina na televiziji i Nina privatno

Na pitanje smatra li da ljubav ne poznaje godine ili ipak povlači granicu na određenoj razlici u godinama, Nina za Hello! zaključuje:

“Nerijetko su mi muškarci prilazili kao objektu, kao ženi koja im se fizički sviđa. Doduše, gledali su me samo na televiziji. Ipak, nakon prvog razgovora promijenili su svoj stav prema meni. Drago mi je da je gotovo svakoga od njih oduševio više moj karakter od fizičkog izgleda. Jesam odvažna i hrabra, ali iznad svega sam žena kao i svaka druga – nježna i slaba. Bez obzira na to što radimo u životu, iste su nam radosti i tuge. Ja sam sasvim normalna osoba, koja voli da je njen dom miran, samo što imam dar od Boga za glazbu i to je kroz godine postao moj posao od kojeg živim.”