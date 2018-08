NINA BADRIĆ EMOTIVNO O OLIVERU: ‘Nikada u svome životu do sada nisam vidjela smrt koja je bila život’

Nikada u svome životu do sada nisam vidjela smrt koja je bila život. Koliko inspiracije i u ovome i u onome životu.I kada odlaziš odlaziš u stilu. Svima nama putokaz za sve.Kako biti pošten dosljedan dostojanstven kako trajati kako ljubiti kako sačuvati svetinju obitelji.Svetinju glazbe.Kako ostati svoj i imati petlje za svoje note do kraja. Nismo falili mi koji slijedimo tvoj put.Nismo. Svima prvi sebi zadnji. Kakvo poštenje i dostojanstvo.To se ne more kupit'. Da se čitav grad i Svijet okrene i pozdravi te sa najvećim aplauzom u povijesti Svijeta.To ne može izrežirati niti najveći redatelj.Ljubav ljudi prema tebi. I da se sva svjetina okrene za tobom i hoda diše i ide gdje god da ideš ti. I sa mora i sa kopna. I da…sve ovo more stvarno je samo za tebe bilo i ostalo. Nikada u svome životu do sada nisam vidjela smrt koja je bila život. Nikada do tebe. OLIVER❤️

