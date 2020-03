NIKOLINA STRASTVENO LJUBILA GOSPODINA SAVRŠENOG, A SUPRUGU BAŠ I NE DA BLIZU: ‘Nije da mi se ne sviđa, ali…’

Kada je ugledala svog budućeg supruga Adama na vjenčanju, Nikolina je odmah primijetila kako ima lijepe plave okice

Nakon velikog premišljanja zgodna Nikolina Tutić udala se u “Braku na prvu”, a prije toga je u showu “Gospodin Savršeni” ljubila neženju Miju Matića te došla tik do finala! Izgleda da se Nikolini po glavi još motaju Mijini poljupci jer svog supruga Adama nije tako prigrlila k sebi…

Simpatična i pomalo, kako ona tvrdi, sramežljiva Nikolina Tutić bila je prva djevojka koja je ukrala poljubac drugog Gospodina Savršenog – Mije Matića! Naime, već pri prvom susretu s Mijom Nikolina je priznala kako joj se neženja sviđa te da će se boriti za njega.

To je definitivno pokazala i kroz show te je Miji jasno dala do znanja da joj se sviđa, što je rezultiralo i prvim poljupcem u drugoj sezoni showa!

Prva djevojka koju je Mijo poljubio

“Drago mi je što sam ja prva djevojka koju je Mijo poljubio. Mislim da su moji osjećaji prema njemu vidljivi. Mijo je jako dobar, simpatičan, duhovit i zgodan dečko. No svakako mi se kod njega najviše to što je jako humorističan, a osvojio me iskrenošću i lijepim plavim okicama”, priznala je Nikolina nakon showa.

Sramežljiva plavuša kasnije je ušla u TOP 3 djevojke pa je ispala tik do finala, a Mijo se odlučio za Slovenku Nušu Rojs.

Nakon nekog vremena Nikolina i dalje nije pronašla ljubav svog života pa se nadala kako će priliku ljubavi dati u još jednoj emisiji – “Brak na prvu”! No kada je ugledala svog budućeg supruga Adama Kromera na vjenčanju, Nikolina je odmah primijetila kako ima lijepe plave okice i lijepo odijelo, ali nije kliknula na prvu, kao što je to bio slučaj s Mijom. A na njezin prvi poljubac s Adamom, nije tako dobro reagirala.

Priznala je da je Adam zgodan

“Poljubac mora pasti na vjenčanju, ali da sam to željela – nisam”, priznala je Nikolina, koja se na vjenčanju još nekoliko puta poljubila s Adamom iako joj to, kako kaže, nije bilo drago.

“Imam osjećaj da je neki mekušac, a to ne bih htjela. Nije da mi se ne sviđa, ali ne želim burno reagirati na prvu, tako da idem polako i oprezno pa što bude”, kazala je Nikolina koja je nakon što je ugledala Adama bez majice naposljetku priznala – “Zgodan je!”

Nikolina i Adam polako grade svoj odnos, a hoće li se uskoro roditi ljubav ili samo prijateljstvo – doznat će se u epizodama koje slijede.