NIKOLINA RISTOVIĆ REAGIRALA NA RUŽNE KOMENTARE: ‘Želim reći samo jedno…’

Samo želim reći jedno… ZAHVALJUJEM svima koji su ovih dana dolazili na moj profil i ostavljali mrzilačke ili šovinističke komentare ili poruke. Isto tako sam duboko zahvalna svima koji to pravim imenom ili pod lažnim profilima čine i dan danas u komentarima tekstova koji su, potaknuti ne mojom dubokom željom za eksponiranošću, već akutnom situacijom, činili isto – sijali mrzilačke komentare. Zašto sam zahvalna? Zato što ste upravo vi, sijači mržnje, ogledalo segmenta društva koje moramo mijenjati da bi naša djeca imala šansu živjeti u boljem svijetu. Nitko ne bi trebao trpjeti uvrede vezane za nacionalnost ili porijeklo, niti bi ijedna žena trebala iskusiti mizogino šovinističko vrijeđanje kao što ja doživljavam ovih dana. A mogla sam samo klimnuti glavom, i reći, neka, dobro je… Jer sam tako učinila nebrojeno puno puta. Više neću. Jer ovo nisu samo izolirani incidenti upućeni samo meni. Nego nebrojenim ženama u svakodnevnim životnim situacijama. Jer, ako to opet, po tisućiti put uradim i prešutim, dajem za pravo bilo kojem muškarcu da vrijedja i mizogino i seksistički napada bilo koju žensku osobu, bilo čiju majku, kćer, sestru ili prijateljicu. Pa i od napadača samih.