NIKOLINA RISTOVIĆ POKAZALA SNIMKE VILE: ‘Vlasnik je sve iscenirao kako bi se domogao našeg novca i imovine…’

Voditeljica, njezin suprug, kći i prijatelji ranije ovog tjedna izbačeni su iz vile u Kaštel Starom koju su zakupili na dva tjedna

Nikolinu Ristović, njezinog supruga Vidoja, kći Hanu i njihove prijatelje iz vile u Kaštel Starom u kojoj su odsjeli izbacio je vlasnik, slovenski državljanin Rok Gale koji tvrdi da su mu uništavali kuću, a Nikolina je uvjerena da se on htio domoći njihovog novca i dragocjenosti.

NIKOLINA RISTOVIĆ: ‘Izbacili su nas, ukrali nam sve, a kćer mi je završila u nesvijesti’; Vlasnik vile: ‘Uništavali su mi kuću’

“Uništavali kuću? Evo, tu su video snimci pa možete vidjeti kako izgleda devastirani interijer vile. Tako valjda Rok Gale želi opravdati razbojničku krađu kojom smo oštećeni za 270 eura tisuća eura gotovine i dragocjenosti koje su nam odnijeli iz vile. Držim da je Gale sve iscenirao kako bi se domogao vrijednih stvari i gotovine, a sumnjamo da je i agencija bila u sve to upletena. Ženu koja nam je trebala biti na raspolaganju 24 sata dnevno nije se nijednom javila, a i vlasnika agencije bi teškom mukom dobili.

Gale je bio jako dobro upoznat što imamo kod sebe jer je svaki dan dolazio u vilu, što je krajnje neuobičajeno i nije primjereno pa smo se žalili vlasniku agencije koji nam je rekao da je on malo specifičan iznajmljivač i da su ga smirili, ma što to značilo. Usto, interijer i eksterijer pokriveni su video nadzorom. Tri dana prije no što su nam zapriječili ulazak u vilu, a to je bilo svega 30 sati prije našeg ‘check-outa’, Vidoje je ukucao krivu šifru u sef koji se zablokirao pa je Galo otključao sef i vidio što je sve u njemu”, ispričala je za Dalmatinski portal kojem je ustupila i snimke.

‘Vidoja su napali u mraku’

Nikolina je sa suprugom, djecom i prijateljicom zakupila za 20.000 eura vilu u Kaštelama na dva tjedna. Predzadnje večeri pred kućom su ih dočekali zaštitari i zabranili im ulazak. Kasnije su Nikolininoj prijateljici i kćeri dopustili da iz vile uzmu svoje stvari, ali novac i dragocjenosti poput skupih satova i nakita, kaže, nisu pronašli. Ristović je pozvala policiju, no oni joj nisu puno pomogli. “Vidjela sam da se znaju sa zaštitarima, od njih nismo dobili nikakvu zaštitu. Rekli su da ne mogu zadirati u privatno vlasništvo. Podnijela sam predstavku na njihovo postupanje”, rekla je.

Dok policija još nije stigla, Vidoje je zaobišao zaštitare i došao do vile. U mraku je, kaže, dobio udarac. “Napali su ga Roko Gale i njegova supruga i pri tome su izrekli čitav niz šovinističko-nacionalističkih prijetnji. Rekao im je da će izaći vani. Ispratila su ga dva policajca”, ispričala je Nikolina. Njezina kći je pala u nesvijest od šoka, a cijela drama trajala je do jutarnjih sati.

Ristović je idući dan otišao u policiju prijaviti razbojničku krađu te nestanak novca i dragocjenih stvari. Ondje ga je dočekalo iznenađenje. “Gale ga je već bio prijavio za prijetnju. Tvrdi da mu je rekao da će mu otrgnuti glavu i srušiti kuću. Nakon toga su ga zadržali i idući dan priveli na ispitivanje u Državno odvjetništvo. Pušten je nakon ispitivanja”, rekla je Nikolina.

Zatražili refundaciju troškova

Ona je zatražila refundaciju troškova od agencije preko koje su iznajmili vilu. “I oni su naveli da smo počinili nekakvu štetu, što smo sve demantirali jer je to potpuno neosnovano. Ništa od toga nije istina. Ovo je bila organizirana zločinačka aktivnost s njihove strane. Prekršili su i zakonske odredbe o privatnosti jer smo konstantno bili snimani i unutra i van objekta. Sve smo to doživjeli u vili koja se reklamira kao potpuna relaksacija.Bio je to pravi adrenalinski odmor”, rekla je.

Vidoja Ristovića zastupa odvjetnik Vinko Ljubičić koji je s njim bio na ispitivanju u Državnom odvjetništvu. “Način na koji je postupao vlasnik objekta zaslužuje svaku ljudsku osudu. Moji klijenti nisu dobili nikakvu zaštitu nadležnih tijela, policija ništa nije napravila da ih zaštiti. To je nevjerojatno”, rekao je Ljubičić.