NIKOLINA RISTOVIĆ IMALA OKRŠAJ SA SEVERINOM: ‘Svašta mi je nagovorila, ja sam se osjećala pogođeno i nevino…’

Voditeljica Nikolina Ristović bila je gošća u showu Fakap. Voditeljicama Miji Kovačić i Idi Prester otvorila je vrata svoga doma te je otkrila do sada nepoznate detalje o sebi.

Nikolina je, između ostalog, ispričala i kako je došlo do sukoba između nje i pjevačice Severine Kojić.

“Ja sam inače pacifist, ali… Severina se ljuti na mene jako. U vrijeme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali… Eto ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju gdje je bila vrlo osjetljiva, što je mogu razumjeti… I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim došao je jedan trenutak gdje je njezin već sada bivši suprug morao reći svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživjela vrlo osobno.

Uputila je poruku Severini

Ona je shvatila da nitko njemu ne smije dati medijski prostor da on nešto kaže… Imale smo poslije jedan razgovor, svađu…”, ispričala je Nikolina te je istaknula kako je Severina nju nazvala.

“Svašta mi se nagovorila, ja sam se osjećala pogođeno i vrlo nevino”, otkrila je.

Nikolina se potom ispričala te je kazala kako stvarno nije imala nikakvu lošu namjeru.

“Ako može netko slučajno poslati poruku Severini, da slučajno pogleda ili tako nešto – stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala utjecaj na to hoće li se taj prilog emitirati ili ne. I stvarno suosjećam s tvojom boli u to vrijeme i sada, baš mi je žao”.