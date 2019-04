S njom se složila i kolegica Paola Valić Bekić, ali i brojni pratitelji

Cijelu je Hrvatsku zgrozila činjenica da je sud oslobodio Darka Kovačevića “Daruvarca”, koji je krvnički pretukao 18-godišnju djevojku. Na presudu su reagirala i neka od poznatih imena, a nije se suzdržala ni voditeljica Nikolina Ristović, koja je inače poznata po tomo da nema dlake na jeziku. Na Instagramu je objavila podulji tekst u kojemu je jasno rekla što misli. https://www.instagram.com/p/BrUxJEQB9-1/

Nema tu ništa čudno

“Čuditi se hrvatskom sudstvu je toliko postalo deplasirano da se sama sebi čudim. Čudim se da sudski proces čiji sam ja akter traje već PET godina. I da krvnik Amir Isajbegović i dalje nekažnjeno obavlja svoje aktivnosti. Da se susjedstvo koje je godinama terorizirao uzgajajući zbog osobnog profita i u nehumanim uvjetima držeći opasne istraumatizirane pse – i dalje čudi da nije sankcioniran.” https://www.instagram.com/p/Bqz4PXXBRL7/ NIKOLINA PIŠEK OTKRILA OKO ČEGA SE SVAĐA S MUŽEM I ČIME GA JE PRIVUKLA: ‘On je muška sponzoruša’ “Čudim se nekim susjedima koji su lažnim svjedočenjem poduprli djelovanje krvnika. Ponavljam – krvnika Amira Isajbegovića iz ulice Božidara Magovca 66 jer on to i jest. Krvnik. I znam da će me tužiti zbog riječi ‘krvnik’ pa ponavljam. Ili mogu preformulirati u ‘ubojica’? Nečovjek? Nešto deseto? Krvnik mi se baš dopada. Ali čemu se čuditi kada ubojica koji to pukim slučajem nije službeno postao, kao što je Darko Kovačević iz Zadra – slobodno išeta iz sudnice?” https://www.instagram.com/p/BqdEDpFh2Nw/

Smrtna presuda za sudstvo

“U policijskoj pratnji, jer on se osjeća ugroženim? Agresivni neandertalac s kriminalnim historijatom koji je ‘hrabro’ gotovo do smrti izubijao djevojčicu? Hrvatskom sudstvu definitivno treba potpisati smrtnu presudu. I kaznu izvršiti momentalno. I novi sistem dići od samog početka, s funkcionalnim zakonodavstvom i bez korumpiranih jedinki”, napisala je ljutita voditeljica. https://www.instagram.com/p/BrakiB3hadq/ S njom se složila i kolegica Paola Valić Bekić. “Točno to, sve sravniti sa zemljom pa ispočetka”, komentirala je ona, a Nikolinin potez pohvalili su i njezini brojni pratitelji. “Svaka riječ na mjestu”, “Ne čudim se više, strašno”, “Sad sam se upoznao s tom pričom i potpuno si u pravu”, “Lijepa i pametna”, komentirali su fanovi.