NIKOLINA PRIZNALA DA JOJ JE LUKA ZGODNIJI OD ADAMA: Luka otvorio škakljivu temu i zbunio druge kandidate

Šest parova emisije „Brak na prvu“ prvi će se put naći na grupnoj večeri, gdje će se družiti, upoznati i podijeliti svoja iskustva. Gordana i Milan su nakon povratka s medenog mjeseca nastavili život u stanu, a među njima se, unatoč ranijim nesuglasicama, stvari razvijaju u dobrom smjeru.

Nikolini treba prostora

Nikolina smatra da se Adam silno trudi dobiti njezinu pažnju. „Previše mi je provoditi 24 sata s Adamom, treba mi malo prostora“, smatra Nikolina dok se on nije žalio na činjenicu da kuha za nju i još je dodao da mu ništa nije teško. Odnos Lidije i Alena došao je do točke pucanja pa su, umjesto u zajedničkom stanu, nakon povratka s medenog mjeseca vrijeme proveli odvojeno. Lidija je iz stana otišla u hotel. „Otišla sam iz stana jer je situacija između mene i Alena bila malo napeta. Maknula sam se da se smirim i vidim sve iz neke druge perspektive. Mrzim ispraznost, ne podnosim isprazne postupke i isprazne riječi, on ispada licemjer. Ne znam kako ćemo dalje. Teško, ali idemo dalje“, komentirala je Lidija.

‘Između Lidije i Alena osjeti se nelagoda’

Dok su parovi na večeri, stručnjaci Boris Blažinić, Ita Štefanek i Ingrid Divković promatrat će njihovo ponašanje, a da oni to ne znaju. Prateći njihovo ponašanje, moći će donijeti zaključke o pojedinim parovima. Alen je na večeru došao sam, što je izazvalo zanimanje ostalih parova, a njemu je to stvorilo nelagodu pa je objasnio da su se morali odvojiti jer su preburno krenuli u sve. „Ne znam koliko čudno gledaju drugi parovi na nas, ali mislim da je nama ovo bilo potrebno i da je to za našu dobrobit“, komentirao je Alen.

Lidijin dolazak izazvao je najviše reakcija jer su svi čekali kako će reagirati kad ugleda Alena, a on je komentirao da ga je pozdravila dosta službeno. „Osjeti se ta nelagoda između njih dvoje i ono što je vrlo indikativno, sarkazam, kad ona kaže da iz muške glave i ženske torbe mogu izaći razne gluposti, što se njemu nije nikako svidjelo“, komentirao je Boris Blažinić.

Valentini i Marinku cvjetaju ruže

Gledajući ostale parove, Valentina i Marinko zaključili su kako su oni zapravo odlično kliknuli i da im nije uopće loše. „On nema nijednu osobinu koju sam navela kao poželjnu i vjerujem da je moja reakcija i time izazvana“, komentirala je Lidija s Valentinom pokušavajući objasniti zašto se nikako ne slaže s Alenom. „Lidija je frustrirana i nastoji na neadekvatan način, da ne kažem loš način, i kod drugih stvoriti sliku da je ona OK, a da je Alen loš. Drugi su suzdržani jer se još ne poznaju dovoljno da bi nešto rekli“, komentirao je Blažinić.

Ingrid je zaključila i kako je Valentina odličan slušač i ne donosi unaprijed zaključke. „Neutralna sam što se tiče tog odnosa jer sam čula samo Lidijinu stranu, ali nisam njegovu. Nekako mi je nezamislivo da nemaju nijednu temu o kojoj mogu pričati, ali ne želim se miješati u taj odnos“, komentirala je Valentina.

‘Luki je potrebno da bude nadmoćan’

Luka je komentirao s Gordanom i Milanom kako je imao nesporazum s Nadijom zato što joj je rekao da je žali zbog odnosa koji je imala s bivšim partnerom jer se zbog toga ne može njemu otvoriti, a Nadia je to shvatila kao uvredu. „Ja sam se njoj dao odmah na početku, sve sam joj dao. Ne možemo mi muškarci stalno sve raditi. Nije fer. I mi želimo isto što i vi. I ja želim da me netko drži za ruku. I ja želim da me netko zgrabi ispod stola“, komentirao je Luka. „Luki je potrebno da bude nadmoćan u društvu, mora voditi glavnu riječ“, zaključila je Ita.

Nikolina i Adam o svom su odnosu pričali s Nadijom i Gordanom Marelli, a u razgovoru je Nikolina još jednom naglasila kako apsolutno ništa ne osjeća prema njemu te da mogu biti samo prijatelji. „Želim da budeš zabavniji, otvoreniji, veseliji. Ti si dosadan kao i ja, a hoću nekoga tko će me motivirati“, rekla je Nikolina. „Kako znaš da ja ne želim istu takvu osobu? Osobu koja je otvorena i otvoreno priča sa mnom?“ pitao ju je Adam.

Nikolina otvorila dušu

Ništa bolje nije prošao ni daljnji razgovor između Lidije i Alena, koji je svojoj dragoj prigovorio kako ne zna slušati i da redovito svaki razgovor završi svađom. „A da kažeš: Oprosti, popravit ću se?“ pitao je Alen Lidiju, a ona je zaključila kako to ne dolazi u obzir jer nije zaslužio. Nikolina je pokazala interes za odnos Luke i Nadije pa je pitala tko je više otvoren i tko više ulaže u tu vezu. „Je li Nadia tvoj tip žene?“ pitala je Nikolina Luku, a nakon toga je komentirala i da joj je Luka zgodan. „Lagala bih kad bih rekla da nije privlačan muškarac, tip je muškarca kojeg bi možda primijetila vani, dok Adama ne bi“, rekla je Nikolina.

Luka je u opisivanju zašto mu se Nadia sviđa počeo pričati o seksu, što je zbunilo druge kandidate. „Seks je stvar koju možeš imati za 400 kuna, ali s nekim trebaš i pričati i nakon toga“, rekao je Luka, a Nikolina mu je odgovorila da je zanima kakva mu je Nadia kao osoba. Promatrajući njihov razgovor, Boris Blažinić je zaključio da Nikolina definitivno želi ostvariti kontakt s Lukom dok je za njega rekao da ima silnu želju biti u centru pažnje te da je frustriran jer ne može doprijeti do Nadije.

Luka Nadiji zamjerio što nije ljubomorna

Nakon večere parovi odlaze kući, a najburnije je kod Nikoline i Adama. „Meni treba netko tko će biti živahan. A ti nisi netko… ne znam zašto sam ovdje!“ komentirala je Nikolina te zaključila da očito mora ići doma. U stanu Nadije i Luke također se analizirala upravo završena večera, a Luka je komentirao da mu se Nikolina udvarala. No Nadia je sve dosta mirno prihvatila pa je Luka priznao da bi ipak volio da je pokazala malo više interesa i da je ljubomorna.

