NIKOLINA PIŠEK ZADIVILA FANOVE ISTRENIRANIM TIJELOM: U tajicama i topiću pokazala je sve adute: ‘Balkanska Angelina Jolie…’

Nikolina je za svoj atraktivan izgled dobila gomilu komplimenata

Nikolina Pišek svoju zavidnu figuru duguje neumornom vježbanju, a jedna od omiljenih aktivnosti joj je boks. Voditeljica je na svom Instagramu podijelila nekoliko fotografija na kojima vježba na terasi s pogledom na more. Na sebi je imala tajice i kratki topić u kojima je do izražaja došlo njezino istrenirano tijelo. “Nemoj se brinuti ako se borim s tobom. Zabrini se kada to prestanem raditi”, napisala je uz fotke.

Pratitelji su u komentarima samo nizali laskave komentare. “Koliko ova žena liči na Angelinu Jolie, to nije normalno, ona je balkanska Angelina Jolie”, “Obožavam ovu ženu”, “U formi si kraljice”, “Top”, pisali su joj.

