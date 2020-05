NIKOLINA PIŠEK SE OGLASILA O CIJEPLJENJU: ‘Ljudi, informirajte se. Živimo kvalitetnije nego ikada, ali ne zbog molitve…’

View this post on Instagram

Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka. Odazivala se na ime Marie Curie. Vjerojatno bi u danasnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze sto bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah pozvati svešteno lice i zatraziti poslijednju pomast, a ukoliko slomite nogu bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrezete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje… #antivaccersgettothebackoftheline