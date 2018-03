NIKOLINA PIŠEK OBRUŠILA SE NA PROTIVNIKE ISTANBULSKE KONVENCIJE: ‘Ti polupismeni gnomovi od mene stvaraju demona!’

Ovo je moje najveće blago. Dvije princeze. Ok, tu su i psi koje one obožavaju i koje svi smatramo članovima obitelji, ali ovo sada nije priča o Željki Markić. Zapravo, donekle i jest. Kao i o svima koji mojim kćerima, nečijim tudjim kćerima, prijateljicama, sestrama, i na kraju krajeva – svojim vlastitim kćerkama osporavaju pravo na miran i zaštićen život. Koji se boje nepotlačenih žena, žena koje suvereno i ravnopravno gospodare svojim životima. A tko ugrožava moju ili tudju djecu, bio on političar, crkvenjak ili politikant, ili naprosto polupismeni gnom uvjeren da je i dalje srednji vijek i da je jedino ženi prirodom dano stanje da bude vezana za sudoper – od mene stvara demona. Nemojte se kačiti sa razjarenim borcima za pravdu i majkama koje traže bolju budućnost za svoju žensku djecu. Nemojte ignorirati glas razuma (bez obzira na spol glave u kojoj se on nalazio). Ne opstruirajte budućnost. Informirajte se. #zaIstanbulsku

A post shared by nikolina pisek (@nikolina_pisek) on Mar 21, 2018 at 4:44am PDT