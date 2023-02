Nikolina Pišek nova je voditeljica popularnog showa "Masked Singer", a samo za RTL.hr dotaknula se nove uloge, ali osvrnula se i na djetinjstvo, mladost, svoje najveće strasti, bračni život i majčinstvo.

Na samom početku, priznala je da je oduvijek imala problem uklopiti se u žensko društvo.

"Bila sam dosta nestašna, u moju obranu, odrasla sam isključivo među dječacima, u ulici u kojoj su svi moji prijatelji bili isključivo muške populacije. Kada sam došla u osnovnu školu, tada sam postala svjesna da sam djevojčica. Igrala sam se s autićima, lutke nisam poznavala, igrali smo se vojnika, lopova i policajca. Imala sam problem kako se uklopiti u žensko društvo, ali i to sam savladala", rekla je Nikolina.

Nema toga što ova lijepa voditeljica u svom životu nije pokušala. Jedno je vrijeme tako radila kao hostesa, zatim se okušala u fotografiji, bavila se i manekenstvom, a svoju sigurnu luku pronašla je - na televiziji. Istaknula je i kako bi do mirovine voljela upisati i doktorat.

"Da, voljela bih, ali eto sada sam gotovo sigurna da će to biti teško. Pogotovo u ovim vremenima jer to iziskuje određenu dozu relaksiranosti i vremena kojeg sada nema. Do mirovine sigurno", rekla je samopouzdano.

Između live emisija i kontroliranih studijskih uvjeta, ipak bira live emisije.

" Live emisije sadrže užasnu količinu adrenalina, napetosti i stresa, a s druge strane to je zadovoljstvo koje ništa drugo ne može zamijeniti. To se ne može usporediti. Odgovornost je puno veća jer ne smiješ pogriješiti. Pazite na mene i što radim. Studijski uvjeti su uvijek ležerni i to se lagano odradi", dodala je.

Nije nepoznato da je Nikolinin, kako privatni, tako i poslovni svijet često bio pod reflektorom javnosti.

"Dokle god nešto nije maliciozno, na to se ne osvrćem previše. Znam da postoji ona izreka da nije bitno što netko kaže, nego tko i naravno da u tome ima istine. No, opet kada masa ljudi govori ne možeš to ne uvažiti. I ne možeš da te na nekoj razini ne dotakne, ali vježba je čudo. U mom slučaju vježba je dugotrajni boravak u javnoj sferi tako da se sa svime naučiš nositi. Načiš s vremenom neke stvari o sebi, nisi toliko ranjiv, znaš tko si i što si, neke stvari te više ne mogu povrijediti. Povrijedi te malicioznost, odnosno namjera nekoga da ti učini zlo, a zapravo te ni ne poznaje. To su fenomeni s kojima bi se trebali pozabaviti ljudi iz struke. Život na vjetrometini nije cijelo vrijeme ugodan", izjavila je.