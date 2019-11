NIKA ANTOLOS ZGROŽENA DOGAĐAJEM U TRGOVINI: ‘Sigurna sam u jedno – to se više ne smije ponavljati!’

Nika je s pratiteljima podijelila neugodno iskustvo iz jedne trgovine u Zagrebu

Pjevačica Nika Antolos na Instagramu je ispričala što je doživjela u jednoj trgovini u Zagrebu. “Zaštita žena. Nema je. Stojimo Sienna i ja na blagajni dućana, prije 10 minuta, stavljamo stvari u vrećicu. Iza naših leđa naprasno prolazi mladić. Kreće zvoniti detektor i jedna od divnih prodavačica izlazi za njim. Zaustavlja tog vidno pijanog dečka i govori da otvori ruksak, na to izlazi i druga prodavačica i stoji kraj prve. Ja na vratima, ne izlazim jer mi je dijete već van sebe…

U tom momentu, mladić agresivno gura prvu gospođu (dlanom na lice) skoro pod auto, u kojem žena usporava i kreće trubiti panično shvaćajući što se događa. Ja vrištim – ,’stiže policija’ i usporedno muškarcima na blagajni ‘muški izlazite odmah i branite ženu!!’ On (JEDAN!!!!!) izlazi i dolazi do vratiju, šuti, stoji. Ona, teta heroj, ne odustaje: ‘Vrati što si uzeo…’ On izvlači iz ruksaka i džepova ukradene stvari i baca ih na nju. Udara i odguruje je još jednom, na što ona skuplja stvari i bježi u dućan”, napisala je.

Nakon toga je trgovačkom lancu u čijoj je prodavaonici kupovala poručila da treba zaštititi svoje zaposlenice i zaposliti zaštitara. “To mi ne treba. Ni vašoj zaposlenici, ni meni, a kamoli mom djetetu. Zaštitite napokon svoje žene koje rade pravim zaštitarom. I da, nagradite svoju heroinu koja je svoju kutu, u plašt pretvorila… EDIT: saznajem sada od žena što rade, da su ne jednom dobivale prijetnje da bit će silovane nakon što napuste dućan i pljuvanje u lice. A što da vaša majka radi na toj blagajni? Vi? Sestra? Puno ljudi znam što rade taj posao i sigurna sam u jedno – to SE NE SMIJE VIŠE PONAVLJATI!”, zaključila je.