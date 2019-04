NIKA ANTOLOS ZBOG MULTIPLE SKLEROZE OPET ZAVRŠILA U BOLNICI: ‘Ja mogu sve, ali moje tijelo baš i ne’

View this post on Instagram

Pulsna..opet..😔 Ja mogu sve,al’ moje tijelo bas i ne.. Spot i pjesma su vani..a sad dnevna bolnica, kortici,odmor i grljenje Sienne na najjače…♥️ P.S. Hvala svima za lijepe rijeci za pjesmu i spot..puno znaci…🙂🙏🏼