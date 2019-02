NIKA ANTOLOS O BORBI S TEŠKOM BOLESTI: ‘Moje dijete raste, a ja joj ne mogu obećati da ću biti tu za dvije godine…’

View this post on Instagram

Pijem sok.🤭 Lažem, Jackie. Čisto da se mama ne brine,mi s multiplom to ne bi smjeli. Ni vi bez,navodno..😄 Ja sam krenula, meni sat ne određuje kad da se radujem.. Ne čekaj OO:oo. Jer ovdje, sve se kontra, iz bundeve u kočiju pretvara.. Pišu oni što ne žele, a moraju.. Grle se za slike, ne sjecanja.. Daj budi ,,18:23". Budi ,,pola devet". Ti ,,00:oo" ljudovi uvijek gube cipele i iskrenost, to ne sprema se u srce neg' ladice.. Budi ,,evo me jer volim".. Uvijek. Jer svaki dan je da se slavi. Ljubav naravno. -Nika Antolos- 💃🏻