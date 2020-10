View this post on Instagram

Ja se na ovo mjesto vise vratiti neću.. Kad ubere me jednom odavdje Gospodin, izvuče između kostiju i oslobodi rubova gledati ću zemlju kako smanjuje se u ocima.. Nikad vise mila,moje korake nećeš osjećati. Neću ti praha podizati, nit boli pridržavati.. Zato natopi se mojom radošću i trpnjom, uzmi sto možeš dok me ima.. Svaka moja bol tebi je veća, jer ne odustajem od Isusa nikad! Ne napušta me vjera ni kad moja nježnost utrošena kaplje ti po tlu, jer svaku tu kaplju moj Otac upije.. Nedostojni svijete, kako da te ikad umijem ljubiti kad tvoj je otac otpadnik.. Onaj sto prvi se pobuni protiv pravedne ljubavi Božje… Neka ti je sto si želiš, sto u kutije u ormarima želja spremaš pohlepno.. Tvoje su radosti svijete, drugih koštale sitosti, zdravlja duše si im se napio zato tvoje je postojanje s datumom na čelu.. Napili se sebeljubivi odbačene djece utroba, već rođena nam gladna ljubavi i kruha venu,žene su muškarcima, a muškarci ženama stali. Euforiju trpaš im u usta da zaborave na Istinu,zadovoljaš im tijelo da ne zatraže Onog sto srce hrani.. Gore ti gradovi, pluća zrak truje, bliskost opasnom stala,odvaja se dijete od djedova u ime zaštite.. Ne klanjaju se vise tebi Gospodine jer se zraka boje… Trajanje ti presušuje mila, upij mi tijelo zemljo prljava, zagrebi sto uspiješ od kuće mi, jer mene u nj nikada nećeš. -Nika Antolos-