Novi spot skupio je sto tisuća klikova

Pjevačica Žanamari Perčić javila se na Instagramu gdje je objavila kako je njezin novi spot prikupio prvih sto tisuća klikova na YouTubeu.

Video ‘No Boy Can Do It Better’ Žanamari čini jako ponosnom. Zahvaila se svima koji su vjerovali u nju.

“Nekada ti i tama možet pokazati svjetlost. Hvala vam na prvih 100k pogleda na moj novi spot. Iznad svega, hvala vam što vjerujete u mene na putu prema novom, boljem i ljubaznijem svijetu. Nitko nas neće uvjeriti da je nemoguće. Mi to možemo”, napisala je Žanamari.