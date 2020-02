‘NIJE ZASLUŽIO DA GA PONIŽAVAJU, NE ZNAJU ŠTO JE PROŠAO’: Sandra otkrila teške stvari o Dušanu, proživio je pakao

Sandra kaže kako se Dušanu treba diviti jer je unatoč teškom periodu u životu sve sam stekao

Dušan Golubovac iz popularnog showa “Ljubav je na selu” na imanje u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji pozvao je Goranu Vušurović, Sandru Škrinjar i Tajanu Muži. No, za sada nema baš sreće u ljubavi jer su njih tri kritički nastrojene prema njegovom načinu života.

Dušana život nije previše mazio. S bratom Vojislavom i sestrom Milanom kada je bio u petom razredu osnovne škole došao je u Dječji dom Vrbina u Sisku jer njihovi roditelji nisu imali primjerene uvjete da njih troje šalju u školu, piše 24 sata.

“U dom smo morali ići jer u to vrijeme nije bilo autobusa koji je išao u područje na kojem se nalazila škola. Često smo kasnili. Teško mi je palo odvajanje od obitelji. Takav život utjecao je na mene. Morao sam preko noći odrasti. Naučio sam se snalaziti u životu. Naučio sam cijeniti ono što imam. Naučio sam da mi u životu ne treba puno sreće. Moja najveća sreća je zdravlje”, rekao je za gore spomenuti portal.

Dušan je jedva čekao kad će se vratiti doma.

Sandra je uz Dušana

“Taj period pamtim po tome što sam se jedva čekao vratiti kući. Najljepši periodi su bili tijekom blagdana i praznika. Glumio sam u raznim predstavama i dobro se zabavljao”, kazao je.

Dušan u showu “Ljubav je na selu” ponovno sreo staru prijateljicu Sandru koja je bila s njim u dječjem domu.

“Želim svijetu reći kako stojim iza Dušana baš zato što smo se upoznali još dok smo bili djeca. U dječjem domu. Nije imao bajno djetinjstvo, a izrastao je u predobru osobu i spreman je pomoći svima u nevolji. Nije zaslužio da ga djevojke ponižavaju jer ne znaju koliko je u životu patio”, rekla je za 24 sata.

Sandra kaže kako se Dušanu treba diviti jer je unatoč teškom periodu u životu sve sam stekao.

“Mnogi ljudi osuđuju ga zbog uvjeta u kojima živi. Najviše djevojke. No pitanje je kako bi se one snašle kad bi ušle u njegove cipele. Vjerojatno ne bi imale ništa. Tom dečku se treba diviti jer ono što je on proživio ne bi mogao svatko”.