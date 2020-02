NIJE ONO ŠTO SU SVI MISLILI: Milijana (22) otkrila sustanarki zašto se zaista udala za Milojka (74): ‘Nema veze s novcem…’

Milijana je priznala da se za 52 godine starijeg supruga udala jer joj se stvarno svidio

Milojko Božić (74) i njegova supruga Milijana (22) u braku nisu ni godinu dana, a već se razvode. Iako su mnogi mislili da se Milijana udala za supruga zbog novaca, ona je otkrila da to ipak nije pravi razlog. Naime, sustanarki Nataši otkrila je da joj se Milojko stvarno svidio. “Ma ne, nema to veze s novcem. Sviđao mi se baš. Ne treba me nitko osuđivati. Tako sam htjela i tako je i bilo”, odgovorila je Milijana na pitanje “je li se zbog novaca udala za Milojka”. Milojko je pak nedavno izjavio da ga je supruga natjerala na brak. “Želim razvod. Ona je meni prijetila kako će me ubiti ako je ne oženim”, rekao je.

Podsjetimo, Milojko i Milijana imali su mnogo trzavica u braku, i to uglavnom zbog njezine nevjere. Ona se nije suzdržavala od flertanja s drugim sustanarima, a pred njegovim očima prevarila ga je s dvojicom.