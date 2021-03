NICOLAS CAGE (57) SE PETI PUT OŽENIO: Supruga je od njega mlađa 31 godinu, a zaprosio ju je preko videopoziva

Njihove zaruke Cage je najavio u kolovozu u radijskoj emisiji njegovog brata Marca Coppole

Glumac Nicolas Cage (57) oženio se po peti put i to s Rikom Shibatom (26). Par je sudbonosno “da” izrekao prošlog mjeseca u hotelu Wynn u Las Vegasu, piše Page Six.

“Istina je, i vrlo smo sretni”, rekao je glumac za gore navedeni magazin.

NEMA TKO GA NIJE PRIMIJETIO: Nicolas Cage prošetao rivom u kombinaciji kakva se rijetko viđa

Par se vjenčao 16. veljače na maloj ceremoniji. Taj datum izabrali su u čast rođendana Cageovog pokojnog oca. Riko je na sebi imala ručno rađeni svadbeni kimono iz Kyota, a glumac dizajnerski smoking. Par je razmijenio tradicionalne katoličke i šintoističke zavjete čitanjem poezije Walta Whitmana i japanskog haikua.

Cageova bivša supruga Alice Kim, s kojom je glumac još uvijek u dobrim odnosima, pridružila se je paru na svadbenom slavlju zajedno s njihovim sinom Kalom.

Zaprosio ju je preko FaceTimea

Cage i Riko upoznali su se u Japanu u Shigi, a u vezi su otkad se glumac razveo od Erike Koike s kojom je bio četiri dana u braku 2019. godine. Nicolas je Riko zaprosio preko FaceTimea, a prsten joj je u Japan poslao preko FedExeda.

Njihove zaruke Cage je najavio u kolovozu u radijskoj emisiji njegovog brata Marca Coppole.

“Napustila je New York i vratila se u Kyoto u Japanu, a ja sam se vratio u Nevadu i nisam je vidio šest mjeseci”, rekao je Marcu. “Zaista smo sretni zajedno i zaista smo uzbuđeni što vrijeme provodimo zajedno, pa sam napokon samo rekao ‘Želim te oženiti’ i zaručili smo se na FaceTimeu”.

NESVAKIDAŠNJI PRIZORI IZ DUBROVNIKA: Nicolas Cage juri centrom grada u Porscheu

Riko je četiri godine mlađa od Cageovog prvog sina Westona i ovo joj je prvi brak. Glumac iza sebe, pak, ima četiri bivše supruge. Bio je u braku s Patriciom Arquette od 1995. do 2001., Lisom Marie Presley od 2002. do 2004. i Alice od 2004. do 2016. godine.