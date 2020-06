NICK CAVE POSLAO 5000 SVOJIH KNJIGA DANSKOJ KRALJEVSKOJ KNJIŽNICI: ‘One su sada dio jedne iznimne izložbe’

‘Moje knjige sada su dio potpuno očaravajuće, iznimne izložbe Stranger Than Kindness”, napisao je pjevač na internetskoj stranici Red Hand Files’, napisao je glazbenik na internetskoj stranici Red Hand Files

Glazbenik i književnik Nick Cave je u odgovoru jednom obožavatelju kazao da su njegove police s knjigama potpuno prazne jer je više od 5000 knjiga, što ih je prikupio tijekom niza godina poslao Danskoj kraljevskoj knjižnici u Kopenhagenu, piše Rolling Stone.

“Moje knjige sada su dio potpuno očaravajuće, iznimne izložbe Stranger Than Kindness”, napisao je pjevač na internetskoj stranici Red Hand Files, odgovarajući obožavatelju na pitanje “razmišlja li o sastavljanju popisa 40 knjiga koje voli”.

“U uobičajenim bih okolnostima, jednostavno otišao do polica s knjigama i odabrao 40 naslova. No sada su one u potpunosti prazne. Bez biblioteke ispred sebe teško mi je sastaviti opsežan popis s 40 omiljenih knjiga”, napisao je.

“Najbolje što u ovome trenutku mogu učiniti je – nabacati, bez neke forme i nepovezano, gomilu naslova koji mi u ovom trenutku padaju na pamet, a koje sam, iz ovog ili onog razloga volio tijekom godina.”

Potom je naveo naslove pedesetak djela, među kojima su: “American Dreams” – Sapphire, “Break, Blow, Burn” – Camille Paglia ,”The Largesse of the Sea Maiden” – Denis Johnson, “Biblija” – King James Edition, “The Christ at Chartres” – Denis Saurat, “King Leopold’s Ghost” – Adam Hochschild, “America a Prophecy” – Jerome Rothenberg, “Ariel” – Sylvia Plath, “The English and Scottish Popular Ballads”, “Sabrane pjesme Emily Dickinson”, “Moby Dick” – Herman Melville, “The Mayor of Casterbridge” – Thomas Hardy, “Inferno/From an Occult Diary”– August Strindberg, ”Victory”– Joseph Conrad, “Pale Fire” – Vladimir Nabokov, “Sanctuary” – William Faulkner, “Kratke priče” Antona Čehova…