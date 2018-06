NICK CAVE OPET ODUŠEVIO NA INMUSICU: Spektakularnim, ali mračnim koncertom izmamio emocije brojnoj publici

Publici je na zagrebačkom open-air festivalu predstavio i nekoliko pjesama sa svojeg zadnjeg albuma “Skeleton Tree”

Nick Cave i njegovi Bad Seedsi bili su glavne zvijezde u utorak, druge večeri INmusic festivala #13, potvrdivši svojim nastupom da su jedan od najuzbudljivijih rock bendova uživo, tako da je prepuna livada pred glavnom festivalskom pozornicom zadovoljno završila dan koji su osim Cavea obilježili nogomet i gužve pred brojnim štandovima.

Cave je u utorak navečer pred 30.000 ljudi na jarunskom otoku ponovo, nakon deset godina od zadnjeg nastupa, hrvatskoj publici donio spektakl i emocije koje su se na ispunjenoj velikoj livadi moglo gotovo dodirnuti, pogotovo tijekom izvedbi njegovih uspješnica kao što su “Into My Arms” i “Weeping Song”.

Predstavio nove pjesme

Publici je na zagrebačkom open-air festivalu predstavio i nekoliko pjesama sa svojeg zadnjeg albuma “Skeleton Tree”, ali i podsjetio na stare dane The Bad Seedsa koji su silnom energijom podržali njegove izvedbe ranih favorita kao što su “From Her to Eternity” i “Tupelo”. Cave je koncert završio pozvavši nekoliko obožavateljica koje su mu pomogle da spektakularni, ali mračni koncert završi u optimističnom tonu.

Organizatori omogućili praćenje utakmice

Drugoga dana INmusica osim glazbe pratio se i nogomet jer je organizator omogućio da se na Hidden stageu prati utakmica između Hrvatske i Islanda. Utakmica se odvijala u vrijeme nastupa američke kantautorice i multiinstrumentalistice St. Vincent, koju je unatoč hrvatskoj reprezentaciji pratio veliki broj posjetitelja kojima se ona odužila energičnim i upečatljivim nastupom.

Na OTP World stageu nastupili su i zagrebački Jinxi, koji su zagrijali brojnu domaću i stranu publiku svojim plesnim hitovima, a uz njih vrijedi spomenuti i Reykjavíkurdætur, ženski rap sastav s Islanda.

Trećeg, posljednjeg dana INmusica očekuju se nastupi američkih rockera iz Interpola i Alice In Chains, te indie-pop nada Portugal. The Man.