NEVJEROJATNO, ALI ISTINITO: Oni koji su se zamjerili ovoj ženi, ne smiju se pojaviti na Met Gali; evo tko je na listi nepoželjnih

Glavna urednica američkog izdanja Voguea odlučila je da neke osobe više ne smiju doći na Met Galu

Na Met Gali, najvažnijem modnom događaju u godini, okupe se najmoćnija imena modne, filmske i glazbene industrije. Popis gostiju je golem i mijenja se iz godine u godinu, no konačnu odluku o tome tko će biti pozvan donosi Anna Wintour, glavna urednica američkog izdanja Voguea, koja je na čelu Met Gale od 1995.

Iako možemo biti sigurni da ćemo na tom događaju vidjeti neke od najpoznatijih holivudskih lica, manje je poznato da postoji i oni kojima je dolazak na Met Galu zabranjen, piše Mirror.

Tim Gunn

Riječ je o modnom savjetniku i voditelju showa “Project Runway” koji navodno nije dobrodošao na Met Galu od 2006. jer je s Annom Wintour u “otvorenom ratu”. U razgovoru za New York Times otkrio je koji će mu doživljaj iz svijeta mode uvijek ostati u sjećanju. “Kad su me to pitali, bilo je vrlo lako odgovoriti. Gledao sam kako Annu Wintour s modne revije niz stepenice nose dva tjelohranitelja”, rekao je Gunn. Wintour ga je navodno tražila da povuče tu izjavu, no on je odbio.

Donald Trump

Pravo ulaska na Met Galu više nema ni američki predsjednik. Urednica Voguea to je sama otkrila u showu Jamesa Cordena 2017. godine. Na pitanje koga nikad ne bi ponovno pozvala na taj modni događaj, odmah je odgovorila: “Donalda Trumpa!” Zanimljivo je da je Trump zaprosio Melaniju upravo na Met Gali 2004.

Josh Hartnett

U dokumentarcu “The First Monday in May” iz 2016. prikazano je koliko je holivudskim zvijezdama teško upasti na Met Galu, unatoč slavi. Na isječku Calvin Klein zove Vogue i puta može li osmisliti kreaciju za slavnog glumca, a Anna Wintour mu odgovara: “A što je napravio u posljednje vrijeme? Ništa. Dovoljno smo rekli”.

Coco Rocha

Kanadski supermodel nekad je bio čest gost na Met Gali, no od 2017. više ne dolazi. Naime, te godine Katy Perry pozvana je kao suvoditeljica događaja. Ona i Coco su se navodno posvađale nakon što je Rocha 2013. optužila pjevačicu da oponaša njezin stil. Šuška se da je to bio razlog zbog kojeg se te godine nije pojavila. Nepisano pravilo Met Gale nalaže da ako jednu godinu ne dođete, sljedeću godinu niste pozvani.

Rachel Zoe

Dizajnerica i stilistica Rachel Zoe navodno više nije na listi gostiju jer je 2017. izjavila da je utjecanija od Anne Wintour. Zoe je u posljednjih 12 godina na Met Gali bila jednom, a dizajnirala je i haljinu za Karolinu Kurkovu 2012. godine.