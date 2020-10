NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA: Hana iz ‘Života na vagi’ u godinu dana skinula 64 kilograma

Hana je fotografije podijelila na Instagramu i dobila brojne pohvale

Hana Sokač se u showu “Život na vagi” natjecala prije tri godine, a sada je na društvenim mrežama pokazala transformaciju vrijednu divljenja. Ova 21-godišnjakinja iz Križevaca u show je ušla sa 138,8 kilograma, a u finalu je imala 32 kilograma manje.

Hana je na Instagramu objavila fotografije na kojima se vidi kako je izgleda prije drastičnog gubitka kilograma, a kako poslije. “Nisam imala namjeru javno objavljivati, ali kaže meni sinoć Josipa Lopac da bi moglo nekome poslužiti kao motivacija, pa ako će i samo jednu osobu usmjeriti na bolji put – vrijedi pokazati najgoru varijantu sebe iz prošlosti”, započela je Hana svoju objavu.

“Nakon ŽNV kilogrami su se rapidno vratili kao i većini ostalih kandidata, no o tome se ‘ne priča’ što zbog nesigurnosti, a što zbog vođenja lažnih života na Instagramu. Dvije godine nije me bilo u javnosti i svijetu društvenih mreža. U tih dvije godine radila sam na poslovnom planu, a uz to i na sebi. U godinu dana samostalno sam skinula 64 kilograma. Može se. Sve se može. Nisam tu da se uzdižem nego da i tebi pokažem da možeš. Možeš biti što god želiš, samo ustraj! Znam, znam ovo na kraju zvuči full klišejasto ali tako je”, napisala je, a pratitelji su joj u komentarima ostavili brojne pohvale.