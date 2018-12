NEVENA RENDELI POKAZALA KAKO IZGLEDA ŽIVOT S PRINOVOM: ‘Više joj ne pokušavaju gurnut prst u oko’

View this post on Instagram

Polako sve dolazi na svoje mjesto, beba Vita spava i jede, a Lea i Mare joj vise ne pokusavaju gurnut prst u oko 😂💖😂 Doduse morali smo i njima kupiti bebe i kolica kako bi se i one osjecale vazne 💖 . . . #zapisiumornemame 🍼😉 #babygirl #threesisters #crib #stokke #autumn2018🍁 #happiness #december