NEVENA RENDELI POKAZALA KAKO IZGLEDA BEZ TRUNKE ŠMINKE: ‘U modu su došli napuhani obrazi i zaleđeno čelo…’

Što sam starija to manje koristim make up i tako sam nekako sama sebi najljepša. Ne znam u kojem trenutku je prirodno prestalo biti privlačno a u modu su došle iscrtane obrve, napuhani obrazi i usne, mali nosic i zaleđeno čelo. Jedva čekam trenutak kad će #nomakeup i #nofilter opet bit u modi 🏝️