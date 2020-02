NEVENA RENDELI OTKRILA KAKO PROVODI VRIJEME NA ODMORU: ‘Upozorenje! Nije za one slabijih živaca…’

View this post on Instagram

UPOZORENJE ⛔ Kreće serija fotografija Nevena na palmi, Nevena na plazi, Nevena jede kokos itd., svi mrzitelji zime i oni slabijih živaca ne gledajte 😉 upozorila sam vas 😂😂 . . . #summerinwinter☀️ #vacationmode #nature #february2020 #palmtrees #seychelles #nevenarendeli