NEVENA RENDELI O ŽIVOTU S TROJE MALE DJECE U KARANTENI: ‘Plaču, ne mogu razumjeti što se događa’

Nevena i suprug stalno smišljaju načine kako zabaviti svoje kćeri: crtaju, plešu, pjevaju te imaju lutkarske predstave

Nevena Rendeli Vejzović sa svojom obitelji nalazi se u samoizolaciji u Zagrebu, a kako joj izgleda svakodnevica uz troje male djece, dvogodišnje blizanke Leu i Maru te jednogodišnju Vitu, otkrila je za Index.

Bivša HTV-ova novinarka, urednica i voditeljica tvrdi kako je potres ostavio traga na njezinim curicama.

“One su još premale da bi razumjele što se događa, no da je potres itekako ostavio traga na njima, postalo mi je posve jasno kada nisu željele spavati u svojim krevetićima, već su sve tri cijelu noć bile uz mene. Mislim da se nisu prepale toliko samog potresa, već moje reakcije.

Uhvatila me panika jer ih usred potresa nisam mogla sve tri sama podići iz kreveta. U tom trenutku sam počela panično zvati Maka. On je naravno odmah priskočio u pomoć, no to je bilo dovoljno da osjete moj strah. Kasnije sam im objasnila kroz šalu da smo morali izaći iz stana jer se kuća tresla. Sada skaču po stanu i igraju se da se kuća trese kako bi me nagovorile da izađemo van”, ispričala je za gore spomenuti portal.

Kreativni načini zabave

Nevena kaže kako njezine kćeri plaču jer se žele igrati s prijateljicama i sestričninom, što na žalost radi samoizolacije nije moguće.

“Izvedem ih samo na terasu koja se nalazi na krovu kuće, sad je čak i previše hladno za duži boravak, no naravno da im to nije dovoljno. Plaču jer se žele igrati s prijateljicama i sestričnom. One su još male pa im ne mogu ni objasniti što se događa, samo im pokušam u takvim situacijama zaokupiti pažnju nečim drugim”, kazala je.

Ona i suprug stalno smišljaju načine kako ih zabaviti: crtaju, plešu, pjevaju te imaju lutkarske predstave.

“Obožavaju gledati videa koja sam snimila za Instagram. Vole gledati mamu na ekranu i onda istovremeno vježbati sa mnom. Dok to radimo, koristim cure umjesto utega i girija. To ih jako zabavlja. Doduše, baš kao i sve ostalo, nakon deset do 15 minuta im i to dosadi pa moram smišljati nešto novo”, ispričala je Nevena.