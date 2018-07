NEVENA RENDELI JE OPET TRUDNA: Vijest o prinovi je iznenadila nju i supruga, već znaju i spol bebe

Televizijska urednica i novinarka ima blizanke Leu i Mare. Njih je začela pomoću medicinski potpomognute oplodnje.

Nevena Rendeli Vejzović je za Story otkrila da ona i suprug Mak Vejzović čekaju bebu, i to još jednu djevojčicu. Zanimljivo je to što je do začeća došlo neočekivano, dok su blizanke Lea i Mare, koje su začete pomoću medicinski potpomognute oplodnje, imale osam mjeseci.

“Spoznaja da sam spontano ostala u drugom stanju kada su naše blizanke Lea i Mare imale osam mjeseci bila je, u najmanju ruku, golemo iznenađenje i Maku i meni. Pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da mi je prva trudnoća bila rizična i da su moje curice začete pomoću medicinski potpomognute oplodnje”, otkrila je za 37-godišnja Nevena za Story.