NEVENA RENDELI BILA ŽRTVA BEZOBRAZNOG NAPADA: ‘Užasno iskustvo, primala sam prijetnje’

Ovo je bila posljednja fotka koju sam uspjela objaviti preksinoc i onda mi je izbrisan profil a na mail sam dobila prijetnje da sam hakirana! Uslijedilo je, prvo sok i nevjerica, provjera sto sad i na kraju uzasan stres i pitanje sto uciniti. Nazalost nemam dobre vijesti, malo je toga sto mozete ali za pocetak promijenite lozinke, uključite dvostruke verifikacije i budite oprezni!!! Ovo se ne dogadja drugima nego svima nama koji smo se upustili i opustili u virtualnom svijetu! Pisem ovo jer postoji velika mogućnost da se sve ponovi i kao upozorenje na sto su ljudi sve spremni. Mozda se nekome cini to kao bezveze, pa nes ti instagram profila, ali zamislite da vam netko upadne u stan, prerosta sve vase fotografije i stvari, otudji ih i zaprijeti da ih vise nikad nece vratiti. Meni je ovo iskustvo kradje identiteta bilo jos i gore. Nekima je instagram i jedino sredstvo za rad, a hakeri to dobro znaju, zato OPREZ! Nazalost od policije i instagrama nismo bas zasticeni…