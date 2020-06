NEVEN IZ ‘LJUBAV JE NA SELU’: ‘Sumnjao sam da me cura vara pa sam se zavukao u prtljažnik i ulovio je s drugim…’

Neven je s gledateljima podijelio svoju ljubavnu priču koja nije dobro završila

Neven Landek, 26-godišnji farmer iz Opatinca kod Ivanić-grada, kandidat je 13. sezone showa “Ljubav je na selu”. U prvoj epizodi progovorio je, između ostalog, i o svojoj bivšoj vezi koja je neslavno završila. Otkrio je da je tri godine živio s djevojkom koja ga je varala s drugim.

“Sumnjao sam da me vara, i drugi su mi govorili, ali nisam vjerovao dok se nisam sam uvjerio”, rekao je Neven koji je smislio plan kako je uhvatiti na djelu. “Kad sam vidio priliku, zavukao sam se u prtljažnik i zatvorio ga”, ispričao je. Kad je bivša djevojka došla do mjesta susreta s ljubavnikom, izašao je iz prtljažnika. “Pitao sam je koliko je to trajalo i rekla je ‘četiri mjeseca'”, prisjetio se farmer.

Teško mu je živjeti sam

Zbog tog događaja prestao je vjerovati u ljubav. Neven za sebe tvrdi da je dobra duša, pun ljubavi, vedar i prilagodljiv. Bavi se građevinom, održava svoje imanje, a u slobodno vrijeme voli izlaziti s prijateljima. Kad su mu umrli roditelji, susjedi su mu postali druga obitelj. Priznao je da se teško nosi sa samoćom.

“Jako mi je teško živjeti sam. Legnem sam, sam sam u kući, sam si moram skuhati, oprati, odem sam na spavati, ujutro se sam probudim… Nemam s kime popričati, popiti kavu. Volio bih da me netko dočeka kada dođem kući s posla”, rekao je. Neven se nada da će u showu pronaći neku dobronamjernu djevojku s kojom bi mogao provesti život.