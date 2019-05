NEVEN CIGANOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO ANTONIJI BLAĆE: ‘Je li ona rodila, a da to nitko ne zna?’

View this post on Instagram

Sometimes you have to look into the distance to see who’s worth keeping and who’s worth letting go!👋🏻 #friday #fridaymood #mood #fitnessmodel #fit #gym #muscles #menstyle #menstyleguide #malemodel #photography #tb #fb #f4f #fashion #gayman #gayboy #nyc #instapic #instadaily #gay #gayhot #kendoll #bratzdoll #china