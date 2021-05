NEVEN CIGANOVIĆ O FOTKI GORDANA JANDROKOVIĆA: ‘Vjerujem da će Milanović primijetiti ono što sam i ja’

Jandroković je Milanoviću preko svog Facebooka poslao poruku uz svoju golišavu fotografiju

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na svom je Facebooku podijelio fotografiju na kojoj pozira u kupaćim gaćicama kako bi odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji ga je optužio da je “nasilnik bez mišića”. Neven Ciganović je jedan od mnogih koji su prokomentirali njegovu sliku.

OVO POSTAJE UZBUDLJIVO: Jandroković odlučio doslovno pokazati ‘miške’ Milanoviću: ‘Nisam nasilnik, a o mišićima prosudite sami…’

“Meni na ovoj fotografiji mišići uopće nisu upitni, ali vjerujem da će Milanović primijetiti ono što je i meni prvo zapalo za oko, a to je ‘nedostatak muda'”, konstatirao je Ciganović za Večernji list.

Podsjetimo, Milanovića su u Zaboku novinari upitali kako komentira Jandrokovićevu izjavu “da će sigurno doći i do trećeg javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda”.

“Tko je on da to može reći? On može nekažnjeno počiniti i kažnjivo djelo, ali tko je on da to kaže? Je l’ on to raspiruje, on je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari nasilnik bez mišića, jedan običan nasilnik”, odgovorio im je Milanović, a Jandroković mu je preko svog Facebooka poslao poruku uz golišavu fotografiju.

MILANOVIĆ O JANDROKOVIĆEVOJ SLICI U KUPAĆIM GAĆAMA: ‘Ne znam jel’ se to slikao na Šoderici ili pred kućom svog punca’

“Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami…”, napisao je Jandroković.