NEVENKA TVRDI DA BI USPJELA ZAVESTI GOSPODINA SAVRŠENOG: ‘Najeo bi se on od mog kuvanja sigurno’

Neve tvrdi da Goran s njom ne bi ostao gladan, a osvojila bi ga ćevapima koje, kako kaže, ona najbolje sprema

Nevenki Bekavac samouvjerenosti nikad nije nedostajalo, bilo da je riječ o hodanju modnim pistama ili zavođenju muškaraca. Iako se u show Gospodin Savršeni nije prijavila zbog supruga, uopće ne sumnja da bi uspjela naći put do Goranovog srca. “Zgodan je, sad je samo stvar u tome što hoće i kakvu bi htio. Da nisam u braku, svidio bi mi se. Iako da ti muškarac paše, mora imati i druge kvalitete, osim fizičkih, poput toga da mi nije dosadno s njim, da me nekad izvede. Sve što mi žene volimo “, rekla je za 24sata. Priznaje da u braku sa Zvonom ne teče med i mlijeko. “Ne želim poniziti Zvonu, iako kad bi mi suprug ispunjavao sve želje, bila bih zadovoljna. Zvone mi namjerno ne ispunjava želje jer je takav, a to u meni stvara kompleks nezadovoljstva”, izjadala se Neve koja, izgleda, vjeruje u onu da ljubav ide preko želuca. “Rekao je da voli ćevape s ajvarom i meso. Ja to super spremam. Najeo bi se on od moga kuvanja sigurno”, poručila je.

NEVENKA OPROSTILA ZVONI: Nakon što je bacio nož na policajce, Neve priznala što joj smeta kod supruga

NEVENKA USRED OBITELJSKE DRAME: Njezin Zvone nožem prijetio policiji, bez majice bježao od njih

Iako Goran nije navikao na teške fizičke poslove, Neve je sigurna da bi se uz njezinu pomoć brzo snašao i u tome. “Naučila bih ja njega sve šta treba. Cijepat drva, sve oko kuće šta zatreba. Bitno je imat volju u svemu. Ako nemaš volje, tek onda nije dobro”, rekla je dodavši da kod nje u Sinju ima svega što i u svjetskim metropolama u kojima je Goran boravio.

NEVE PRIPREMA KRŠTENJE SINA: Na slavlje će pozvati voditeljicu ‘Ljubavi na selu’, a Žigo je obećao ispeći janje

Neve ne skriva da rado baci oko na druge muškarce, no tvrdi da ne ide dalje od tog. “Ja sam vjerna. Moje je pravilo: ‘Možeš gledati, ali ne i dirati’. Nisu mi oči zatvorene, a ni Zvoni. Može i on gledati druge. Nešto drugo je nezgodno u braku, ako imaš vezu s drugim. Gledanje je samo gledanje, nismo dica”, poručila je.