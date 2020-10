Snježana je napisala kako je Tomislav preminuo nakon jako kratke i teške bolesti

Poduzetnica Snježana Mehun preko Instagram Storyja oprostila se je od svog voljenog prijatelja arhitekta Tomislava Čopa kojemu je posvetila dirljivu objavu.

“Razmišljam cijelo jutro kako sam uvijek tvrdila da neke objave nisu za društvene mreže, razmišljam i kako sam dosta puta porekla što sam rekla jer me život pljusnuo i pokazao da moram promijeniti stav. Razmišljam kako sam sinoć umalo isključila zvuk na mobitelu jer sam pa znate i sami imala nekih svojih trenutaka, radila nešto ‘prebitno’, slala neku glupu ponudu, rješavala poslovne probleme, pekla falafel što god od navedenog na kraju dana je posve nebitno!

Jer sinoć je bila posebna večer i nikada ne znate kada će doći ta posebna večer! Sinoć me nazvao moj anđeo čuvar još jednom da me pita kako sam, da me obavijesti da radi na našem zajedničkom poslovnom projektu za koji je našao pozitivna rješenja i privodi ih kraju! Nazvao me još jednom da se oprosti sa mnom… a onda je zauvijek zaspao i otišao na neko bolje mjesto!

Kakav je bio Tomislav Čop? Bio je svoj i bio je prijatelj kakvog nađeš jednom u životu, bio je osoba koja bi sa mnom na poziv u ponoć izašao iz kreveta i išao tulumariti u Katran, sjediti na reviji ili voziti me sedam satu u Italiju po materijale eto takav je bio… prema meni i svima drugima! Preminuo je nakon jako kratke i teške bolesti da se niti jednom nije požalio, veseo i pozitivan u svom domu uz voljenu obitelj! Počivao u miru dragi moj! Laka ti Hrvatska zemlja koju si toliko volio!”, napisala je.