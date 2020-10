Posljednji ispraćaj Rajka Dujmića održan je 17. kolovoza u Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju

Legendarni skladatelj Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza nakon što je podlegao ozljedama koje je zadobio nakon teške prometne nesreće u blizini Ravne Gore. Mnogi štovatelji njegova lika i dijela još uvijek ne mogu posjetiti njegov grob jer je njegova urna još uvijek pohranjena u Krematoriju, otkrila je za Jutarnji list Rajkova udovica Snježana.

“Kako sam? Ne znam ni sama. To je jednostavno pitanje na koje ja ne mogu dati jednostavan odgovor. Mogu reći da sam umorna. I to je istina: umorna sam od svega, beskrajno umorna. Mogu reći i da sam tužna. Jer tužna sam cijelo ovo vrijeme, otkako Rajka više nema. Mogu kazati i da sam rastresena: krenem nešto raditi, pa se nečega odjednom sjetim, pa onda zastanem, preplave me uspomene, prepustim se tome… Sjećam se kako je nešto nekad bilo, i onda mi, kad to prođe, treba vremena da se sjetim što sam ono prvo krenula raditi” kazala je.

Posljednji ispraćaj Rajka Dujmića održan je 17. kolovoza u Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju. Mediji su tada prenijeli vijest kako će legendarni skladatelj biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoj. Zemljište za grob njegovoj obitelji ustupio je Grad Zagreb.

“Povjerenstvo predlaže gradonačelniku Grada Zagreba zaključak i temeljem tog prijedloga gradonačelnik Grada Zagreba može donijeti zaključak o dodjeli zemlje za grobno mjesto čije troškove snosi Grad Zagreb”, rekao je voditelj Podružnice Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga Patrik Šegota 6. kolovoza.

Čeka se odobrenje Ureda spomenika kulture

No, Rajkova urna još je uvijek pohranjena u Krematoriju kazala je za Jutarnji njegova udovica Snježana.

“Zaustave me ljudi na cesti, izraze mi sućut i pitaju me gdje je Rajko pokopan, jer bi željeli obići njegov grob. A ja ne znam kako da im kažem da je njegova urna još uvijek pohranjena u Krematoriju, da Rajko još uvijek ne počiva u miru, da njegov grob još ne postoji…”.

Snježana je rekla kako je nakon dva mjeseca čekanja prije koji tjedan nadležno Povjerenstvo napokon odobrilo zemljište za grobno mjesto njenog prerano preminulog supruga. Sada se čekaju djelatnici iz Ureda spomenika kulture koji trebaju odobriti rješenje i gabarite nadgrobnog spomenika koji bi se nalazio na grobu.

“Iskreno, ne znam koliko će ta procedura trajati. Ja sam im poslala svoj prijedlog o tome kako bih voljela da izgleda spomenik koji će stajati na vječnom Rajkovom počivalištu. Kako sam ga zamislila? Vidite, dok sam razmišljala o tome, vodila sam se za onim što bi Rajko želio. On je bio veliki skladatelj, iskonski umjetnik, ali, kao što dobro znaju svi oni koji su ga poznavali, Rajko je prije svega bio jednostavan i normalan čovjek.

Rajkov grob bit će do Dragutina Šurbeka

On ne bi želio ništa grandiozno, kičasto, neukusno, nikakve kipove u prirodnoj veličini… Ne, nikako! To nije bio on, a nisam ni ja! Umjesto toga, odlučila sam se za spomenik u obliku položenog klavira. Jer, glazba je bila cijeli njegov život, godine i godine on je provodio stvarajući glazbu za klavirom, pa je nekako logično, normalno i jednostavno da klavir bude uz njega i sada kada njega na ovom svijetu više nema”, ispričala je Snježana te je dodala kako je svjesna da njen suprug neće imati grob još neko vrijeme.

“Ja sam se nekako nadala, vjerovala sam da će Rajkov grob biti uređen do Sisveta. Sada sam svjesna da se to neće dogoditi pa sam prije nekih tjedan dana na zemljište u kojem će jednog dana ležati i snivati Rajko ostavila jednu ružu i papirić na koji sam kemijskom olovkom napisala njegovo ime. Možda je to bila i neprimjerena gesta, ne znam ni sama što je više primjereno a što nije, ali me u tom trenutku baš zaboljelo to što na mjestu na kojem će počivati Rajko nema još ni križa. Ma, ničega!”.

Snježana tvrdi kako će njen Rajko biti blizu Ene Begović i Dražena Petrovića, odnosno, da će njegov grob biti do onog Dragutina Šurbeka.