NEUTJEŠNA JULIE GRCALA U SUZAMA: ‘Imam osjećaj da me on ne tolerira…’

Lijepa Amerikanka sa zadarskom adresom pokazala je da joj je stalo do ostanka u showu i Gospodina Savršenog, no u strahu je da on to ne primjećuje dovoljno

“Stalno dobivam komplimente da sam lijepa i zanimljiva. Trudim se biti što zanimljivija, ali imam osjećaj da me on ne tolerira”, iskreno je priznala Julie, kojoj je zasmetalo što je Mijo već nekoliko puta razgovarao nasamo s istim djevojkama, a nju još nije pozvao na spoj. “Imam osjećaj da me nitko ne želi, kao da sam tu za sjenu, kao da punim mjesto… Imam osjećaj da nisam bitna ovdje, nisam bila pozvana nigdje. Uvijek dođem blizu pobjede da bih imala ‘jedan na jedan’ s njim, a njega nije briga za to. Nije briga ni sve ostale ako ću ja dobiti priliku ili ne”, kroz suze je prozborila neutješna Julie, koja je na kraju večeri ipak dobila ružu od Mije i novu nadu da će njezino vrijeme tek doći.

