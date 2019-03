NEUMORNI VRANJEŠ SAD SE OKOMIO NA DARU BUBAMARU: ‘Objavit ću popis svih tvojih je*ača, imam čak i fotke!’

View this post on Instagram

Uskoro nova pesma! Samo pozitivno kroz zivot ljudi! Na kraju dana bitno je samo da ste srecni i zadovoljni svojim zivotom! I da se dobro osecate u svojoj kozi! A ja, kao sto kaze moja pesma, "volim sve sto vole mladi, ali ja to mnogo bolje radim 😂😂 ljubim ako mi se ljubi, a kad padne noc – TOTALNO POLUDIM"🚨🚀🌠😀😀❤️🥰🥰 @andrejadamnjanovic @marina___simic