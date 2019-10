NEUGODNO IZNENAĐENJE NA FARMI: Domino jednu kandidatkinju izbacio iz showa

Domino će svoje dame iznenaditi slatkom gestom, no jednu od njih na kraju će poslati kući

Daniel će djevojkama prirediti večer uz krijes na plaži te ih zamoliti da razmisle o svemu što se do sada događalo, pa će tako i Tanja razmisliti o svojim dosadašnjim postupcima. Njezino priznanje i promjena ponašanja sve će ugodno iznenaditi, no do kada će potrajati? Ipak, tenzije će se pojaviti, no ne u Ekvadoru već u Njemačkoj, prenosi RTL na kojemu se i emitira show “Ljubav je na selu”. Domino će otkriti koja mu se od dama najviše sviđa i zašto, a iako će svoje odabranice iznenaditi jednom slatkom gestom, okus koji će ostati na kraju bit će gorak jer će jednu damu poslati kući.

O kome je riječ, gledatelji će doznati večeras od 21.15 sati na RTL-u.